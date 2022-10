Riforniva di droga Rimini, Santa Giustina e Santarcangelo: sequestrati 5 kg di stupefacente

Cronaca

Rimini

13:37 - 05 Ottobre 2022

La droga sequestrata.





Quasi 5 kg di droga sono stati sequestrati dalla polizia locale di Rimini al termine di un'operazione che ha portato all'arresto di un 25enne di nazionalità italiana: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un rifornitore di stupefacenti che operava tra Rimini, Santa Giustina e Santarcangelo.



La perquisizione domiciliare, svolta nell'abitazione del giovane, sita in provincia, con l'ausilio dell'unità cinofila, ha fatto scoprire 4 chili e 946 grammi di hasihsh e marijuana, divisi in panetti o involucri. Oltre alla droga sono stati rinvenuti anche 2 bilancini di precisione, tutto il necessario per il confezionamento delle dosi e la somma di euro 560 in banconote, ritenute proventi dello spaccio.



Il 25enne è stato portato al carcere dei Casetti, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.