San Marino, una festa del running nel prossimo weekend

La festa del running è pronta ed è aperta a tutti: dal pomeriggio di sabato 8 a domenica 9 ottobre si svolgerà un vero e proprio festival della corsa e del cammino che culminerà con la “Smoe Run 5K”, a Falciano (RSM), con partenza (domenica, ore 10) e arrivo all'interno del San Marino Outlet Experience, dove trovano spazio grandi marchi d’abbigliamento e accessori, bar e ristoranti.



Iscrizioni ancora aperte Al centro del programma c’è infatti la corsa su strada, una gara nazionale di 5 km su tracciato pianeggiante, con percorso certificato Fidal. Oltre alle iscrizioni on-line, accettate fino a tutto mercoledì 5 ottobre, sarà possibile iscriversi sul posto nelle ore che precedono il via. «Già dalle iscrizioni online si capisce che la novità della prova agonistica ha interessato molti atleti e appassionati del running e il loro numero sembra destinato ad aumentare ancora, anche da parte dei top runner che in questi giorni ci stanno contattando per chiedere informazioni – ha dichiarato Samuele Guiducci, presidente della società sportiva “Track&Field San Marino”, co-organizzatrice dell’evento assieme al Castello di Serravalle–. Il nostro obiettivo è quello di proporre una gara entusiasmante e di qualità, ma soprattutto equilibrata, in cui tutti possano trovare lo stimolo per esprimersi al meglio.»



A caccia di record nazionali e personal best Si apre così una pagina nuova e ufficiale per l’atletica della Repubblica di San Marino: i 5 km su strada sono una specialità prevista dalla federatletica mondiale, la World Athletics, e la certificazione Fidal del percorso della Smoe 5K, peraltro in pianura, permetterà ai concorrenti di veder inserito il proprio tempo nelle graduatorie ufficiali, sia a livello internazionale sia nelle rispettive liste nazionali. «A fine gara avremo i primi detentori del record sammarinese dei 5 km su strada, femminile e maschile, e i primi record cosiddetti “all comers”, cioè le migliori prestazioni corse sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità dell’atleta», precisa Guiducci.



Un evento per tutti La “festa” comincerà nel pomeriggio di sabato 8 ottobre con la Smoe Run Kids: dalle 15:30 alle 17:30 l’area del San Marino Outlet Experience si accenderà dell’entusiasmo dei giovanissimi, gli under 12, ai quali sono riservate gare di velocità, resistenza, lancio del vortex e tante altre sorprese con i supereroi di San Marino Comics. Spazio per tutti, poi, anche di domenica: oltre ai top runner, il percorso di 5 km della Smoe 5K accoglierà tutti coloro che praticano il running (amatori e squadre Corporate) o le diverse forme di cammino, dal fit e nordic walking alla semplice camminata.



Una charity per le vittime di violenza Una partecipazione anche all’insegna della solidarietà: parte del ricavato delle iscrizioni della Smoe 5K e un’apposita raccolta fondi andranno a finanziare le attività di sostegno delle persone vittime di violenza di genere, di cui si occupa l’Autority per le pari opportunità della Repubblica di San Marino.



Offerte speciali con soggiorno a San Marino Inoltre sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro accompagnatori per chi desidera sfruttare l’occasione per fare un week end con soggiorno a San Marino. Maggiori informazioni sul sito web www.mondoimmagine.com oppure al Tel. 0549 905717.