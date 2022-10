Un'escursione tra i parchi Laiala e Ausa a San Marino

Attualità

05 Ottobre 2022



"La giornata del camminare" è una manifestazione nazionale promossa ogni anno nella seconda settimana di ottobre da FederTrek per la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. Quest’anno cade nella data del 9 ottobre. Tra le iniziative in programma c'è quella organizzata dall’associazione Escursionisti Sammarinesi “La Genga”.



Il ritrovo è in programma domenica mattina (9 ottobre) alle ore 8,30 al parcheggio della scuola elementare di Serravalle (via Marino Moretti): da qui si partirà per una passeggiata tra il parco Laiala e il parco Ausa.



Ritorno alle auto alle ore 12,15 circa, consueta colazione a cura della Genga lungo il tragitto. Il contributo richiesto è di 3 euro. "Il percorso è facile, per una lunghezza di circa 7,5 chilometri, con saliscendi iniziale. Si consigliano scarpe da trekking leggero. Non occorre prenotazione", evidenziano gli organizzatori.