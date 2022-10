Svolta verso il centro di Novafeltria ma travolge un ciclista sulla Marecchiese

Cronaca

Novafeltria

| 12:21 - 05 Ottobre 2022

L'impatto è stato molto violento, il ciclista è finito sul parabrezza della macchina e poi a terra.

Colpito da un'auto in svolta all'incrocio, un ciclista è stato portato all'ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di mercoledì a Novafeltria, all'intersezione tra la ss258 e via Cesare Battisti. Secondo una prima ricostruzione, la bici stava percorrendo la strada in direzione Rimini mentre l'auto stava transitando in senso contrario. La macchina, un Fiat Doblò, svoltando a sinistra, verso il centro città ha travolto la bicicletta, che stava impegnando la strada in discesa. L'impatto è stato molto violento, il ciclista è finito sul parabrezza della macchina e poi a terra. L'esatta dinamica è ancora al vaglio, non si esclude che l'automobilista possa non aver notato la bici perché abbagliato dal sole. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale ed i Carabinieri. L'uomo di mezza età in sella alla bici, è stato portato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Infermi di Rimini con diverse lesioni.