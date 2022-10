Ciclismo, fissato il click day per l'iscrizione alla Nove Colli

Sport

Cesenatico

| 11:53 - 05 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Click day per l'iscrizione all’edizione 2023 della Nove Colli è stato fissato alle ore 10 di mercoledì 9 novembre 2022 su www.novecolli.it.

Per poter agevolare le operazioni online, dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 fino alle ore 10 di martedì 8 novembre 2022 rimane aperta la fase di preregistrazione, in cui tutti i partecipanti potranno accedere al sito, fare il login e registrare una o più persone.

Il costo dell’iscrizione è di € 110,00



Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento dei 10.000 partecipanti, limite fissato dagli organizzatori.



Alle ore 10 di mercoledì 16 novembre 2022 invece scatterà il click day per potersi iscrivere alla corsa con la formula pettorale + hotel, che prevede un posto in griglia gialla e la prenotazione in una struttura a scelta.

Il costo dell’iscrizione con pacchetto è di € 130,00.