Volley San Marino, inizia il campionato: i ragazzi affrontano il Viadana

Sport

Repubblica San Marino

| 11:43 - 05 Ottobre 2022

Wilson Renzi.

Serie B masch. La PromoPharma San Marino inizia il suo quarto campionato di serie B affrontando in casa il Viadana Volley, squadra del mantovano. "Siamo stati inseriti nel girone C della serie B e ci troveremo a giocare con squadre del modenese e lombarde molto competitive. – Sostiene Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. - Anche le romagnole presenti come Rubicone, Forlì e Dream Ravenna puntano in alto con roster importanti. Noi cercheremo di giocare come sappiamo, con l'obiettivo di salvarci il prima possibile. Del Viadana posso dire che l'anno scorso ha fatto bene. Ha giocatori veterani della serie B come il palleggiatore Bellei e ha inserito quest'anno altri giocatori di grande forza come l'opposto Bartoli, Giovenzana preso dal Sassuolo e un centrale giovane che l'anno scorso giocava in A2 a Cantù. Sono una squadra che ha un peso tecnico e fisico importante. Noi dovremo fare la partita e dettare i tempi di gioco altrimenti rischiamo di non entrare nel match".







Perso l'opposto/schiacciatore Samuel Frascio, accasatosi alla Canottieri Ongina Volley nel piacentino, il roster ha acquisito esperienza con l'innesto dei veterani Alessandro Morelli classe 1985, libero, proveniente dal Bellaria (serie B) e Sebastiano Caselli, classe 1988, centrale, l'anno scorso a Pesaro in serie B e prima anche a Morciano. Il resto della squadra è quella dell'anno scorso con l'innesto dei giovani Federico Borghesi, uno schiacciatore del 2006 e di Nicolò Conti, schiacciatore/opposto del 2005, ambedue provenienti dal vivaio.







Prossima partita. Titan Services – Viadana Volley, sabato 20 dicembre ore 18.30 a Serravalle.











Serie D femm. La Beach & Park femminile (che ha ereditato dalla maschile lo sponsor Titan Services), gioca la prima partita di campionato a Coriano, contro lo Junior. "Lo Junior era in serie D con noi l'anno scorso. Non so se sia ancora la stessa squadra ma, più che lo studio delle avversarie, quel che conta per il mio gruppo è la maturazione tecnica e tattica della squadra: è bene che le ragazze si concentrino sul nostro gioco. – Spiega Wilson Renzi, coach della Titan Services. - Purtroppo, da tre settimane non abbiamo a disposizione la palleggiatrice Elisa Bernardi che ha subito una distorsione. Così non siamo riuscite a "fare campo" come avremmo voluto, anche perché Alice Pasolini, il nostro libero, per motivi di studio c'è solo il venerdì. La squadra è quella dell'anno scorso anche se abbiamo perso Federica Tura che frequenterà l'Università a Ferrara e si è presa un anno di stop. E' tornata però la schiacciatrice Ludovica Ghinelli che ha ripreso dopo qualche anno di assenza dai campi".







Prossima partita. Junior Coriano – Titan Services San Marino, sabato 20 dicembre 20.30, a Coriano.