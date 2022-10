Coriano, il comune mette a disposizione l'impianto sportivo di via Piane

Attualità

Coriano

| 11:40 - 05 Ottobre 2022

Municipio di Coriano.

A seguito di una prima gara, il comune di Coriano intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di via Piane: è stato pubblicato nella giornata di ieri l'avviso pubblico.



La manifestazione di interesse deve essere presentata entro le ore 13:00 di venerdì 21 ottobre 2022. Sono invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti che presenteranno la richiesta, ma potranno essere invitati anche altri operatori economici poiché, secondo la normativa vigente, il numero di partecipanti alla procedura negoziata deve essere di almeno 5 soggetti. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



La durata della concessione è di 2 anni (decorrenti dall'aggiudicazione), allo scadere di tale termine è previsto il rinnovo di ulteriori 2 anni alle medesime condizioni.



Il valore annuale della concessione prevede un contributo da parte del Comune di euro 55.000 + Iva. Vista l'emergenza legata all'aumento delle bollette di luce e gas, è stato previsto un correttivo che sarà da quantificarsi.



L'avviso e il modulo per la presentazione sono disponibili sul sito.



Anna Pecci assessore allo sport: "L'Amministrazione comunale mette a disposizione l'impianto, qualcuno dovrà far sì di promuovere stili di vita sani, educare e far socializzare bambini e adulti, magari anche inserendo nuove discipline sportive".