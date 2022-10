Avvicinare i giovani alla finanza, incontro a Rimini con il prof. Cervellati

Attualità

Rimini

| 11:30 - 05 Ottobre 2022

Prof. Enrico Maria Cervellati.

Il tema dell’educazione finanziaria sarà al centro del Seminario organizzato a Rimini dal Corso di Laurea in Statistica, Finanza e Assicurazioni del Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università di Bologna e in programma venerdì 7 ottobre a partire dalle 16 presso l’Aula Alberti del campus universitario di Rimini.





Tra i relatori del Seminario, moderato da Monica Aquili, ci sarà anche il Prof. Enrico Maria Cervellati, CEO e Founder di EMC³ Solution, società di alta formazione e consulenza in ambito finanziario.







Obiettivo del Seminario (dal titolo “EduFin e Università di Bologna: l’educazione finanziaria per tutti”) è quello di avvicinare giovani, cittadini e curiosi ad una materia notoriamente complessa, quale è la finanza, attraverso un linguaggio semplice e contemporaneo. I relatori, cogliendo l’opportunità offerta dalle iniziative legate al Mese per l’Educazione Finanziaria, approfondiranno cinque parole fondamentali del Lessico Finanziario collocandole nell’odierno contesto economico e sociale e offrendone utili interpretazioni.







Il Prof. Cervellati, considerato uno dei maggiori esperti di finanza comportamentale in Italia, interverrà come relatore della tavola rotonda dal titolo “Le parole che contano” (in programma dalle 16.20 alle 18) affrontando in particolar modo il tema del “Comportamento”.







Attraverso l'educazione finanziaria vengono fornite le competenze di base per potersi orientare nelle scelte finanziarie, anche le più semplici, compiute nella vita di tutti i giorni: scelte di consumo, risparmio e investimento, ma anche assicurative, previdenziali, come pure quelle relative ai finanziamenti personali e ai mutui: obiettivo è quello di permettere alle persone di comprendere non solo cosa fare, ma anche cosa “non fare”, cioè gli errori da evitare per gestire al meglio il proprio denaro, non distruggere valore, ma crearlo, prendendo decisioni migliori.