Il riminese Giorgio Amati scende in pista al Porche Carrera Cup Italia

| 11:20 - 05 Ottobre 2022

Giorgio Amati - foto Credits: 2022 Getty Images / Porsche Carrera Cup Italia.

Giorgio Amati a Monza per il penultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia. Dopo il doppio round positivo di Vallelunga, concluso con un secondo posto e punti importanti in classifica, Giorgio Amati è pronto nuovamente a scendere in pista per il rush finale della Porsche Carrera Cup Italia: questo weekend il pilota riminese sarà impegnato nel “Tempio della Velocità” - l’Autodromo Nazionale Monza, una delle sedi storiche e leggendarie del motorsport italiano e che quest’anno festeggia il centesimo anniversario dalla propria inaugurazione.



Giorgio: “E’ sempre entusiasmante tornare a gareggiare su un circuito storico come quello di Monza e farlo quest’anno in occasione del centesimo anno d’attività lo rende, se possibile, ancora più appassionante. Nelle scorse settimane abbiamo svolto una sessione di test molto proficua: assieme al Team Ghinzani abbiamo lavorato sodo per compiere un altro passo in avanti con la vettura e il mio feeling su una pista molto veloce come quella brianzola è stato davvero molto buono. Le impressioni alla vigilia sono molto positive e affronteremo questo weekend come abbiamo fatto fino ad ora, senza guardare al campionato; ci concentreremo su ogni singola sessione e cercheremo di ottenere il massimo possibile.”

L’attività in pista partirà nella giornata di venerdì alle ore 15 con la sessione di prove libere, continuerà sabato con le qualifiche in programma alle ore 9.20 e con Gara 1 alle 16.10 e, infine, si concluderà domenica con la partenza di Gara 2 fissata alle 12.

L’ingresso in autodromo è gratuito per tutte e tre le giornate ed è possibile seguire entrambe le gare in diretta tv su Sky Sport Action (Canale 206 di Sky), oltre che in streaming . L’azione in pista di domenica sarà, inoltre, trasmessa su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.