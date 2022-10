In che modo Bitcoin fa soldi

Attualità

11:03 - 05 Ottobre 2022





Bitcoin è una valuta digitale decentralizzata presentata nel 2009 da un gruppo anonimo noto come Satoshi Nakamoto in alternativa alle valute legali controllate dalla banca centrale. Ha aperto la strada a un'intera industria globale di criptovalute, ora valutate oltre 3 trilioni di dollari. Sebbene Bitcoin sia una risorsa altamente volatile, ha attirato sempre più prezzi più elevati e una crescente domanda di mercato. Ecco perché la maggior parte delle persone si chiede come Bitcoin generi valore. Il seguente articolo descrive come funziona Bitcoin e fa soldi.

Come funziona la rete Bitcoin

Satoshi Nakamoto ha dettagliato come funziona Bitcoin in un white paper accademico del 2008 con un titolo Peer-to-Peer Electronic Cash System. Il documento definisce Bitcoin come una rete peer-to-peer decentralizzata che utilizza software open-source, consentendo a chiunque di partecipare al mantenimento del suo libro mastro pubblico delle sue transazioni.

Bitcoin funziona su una rete blockchain distribuita, comprendente nodi indipendenti in tutto il mondo. I minatori verificano le transazioni e le convalidano su una catena di blocchi, garantendo una registrazione permanente di tutte le transazioni Bitcoin. A differenza delle reti centralizzate, in cui solo una parte gestisce i dati, la convalida delle transazioni Bitcoin si basa su un consenso.

I minatori ricevono una commissione di transazione per la verifica e la convalida dei dati sulla blockchain. Ottengono anche Bitcoin per aver aggiunto nuovi blocchi alla blockchain. Il processo prevede il completamento di calcoli crittografici o enigmi matematici. Il primo minatore a trasmettere il nuovo blocco ottiene la ricompensa Bitcoin. Tuttavia, i premi dei minatori diminuiscono della metà ogni quattro anni.

Come Bitcoin genera valore

Le valute tradizionali hanno valore perché sono emesse dalle autorità governative e ampiamente utilizzate nelle loro economie. Sono inoltre legati a beni materiali, consentendo loro di conservare valore nel tempo. Tuttavia, Bitcoin non ha alcuna autorità centrale e la sua adozione è ancora nelle prime fasi.

Inoltre, Bitcoin non ha legami con alcuna merce fisica. Quindi, come fa Bitcoin a fare soldi?

Bitcoin attira principalmente valore dalla volontà del pubblico di usarlo come valuta di transazione. A differenza del denaro fiat, Bitcoin è una valuta decentralizzata non soggetta alle influenze governative o istituzionali. Il decentramento di Bitcoin è una caratteristica che gli consente di mantenere un valore elevato. L'incapacità dei governi di regolare la fornitura e l'utilizzo di Bitcoin gli accorda un potere d'acquisto più elevato.

Il valore di Bitcoin fluttua in base alle percezioni del pubblico. Ad esempio, le notizie di grandi aziende come Tesla e Microsoft che accettano Bitcoin influiscono su una percezione positiva. Ciò induce la domanda, consentendo ai prezzi dei Bitcoin di salire.

D'altra parte, le notizie di hacker che rubano milioni di Bitcoin dai principali scambi di criptovalute come bitcoin profit avrebbero un impatto sulla paura e sulle incertezze del mercato. Ciò potrebbe spingere gli investitori a vendere rapidamente le loro posizioni in Bitcoin, con conseguenti rapidi movimenti al ribasso dei prezzi. Qualsiasi evento che indebolisce la percezione del pubblico di Bitcoin è una minaccia che può potenzialmente avere un impatto sui prezzi più bassi. In alternativa, i sentimenti positivi degli investitori ripristinano la fiducia del pubblico nei Bitcoin, consentendogli di guadagnare valore nel tempo.

Bitcoin ha anche un'economia della domanda e dell'offerta uniche che attraggono e mantengono un potere d'acquisto più elevato. A differenza del denaro fiat che le banche centrali possono stampare e detenere quando vogliono, Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato limitata di 21 milioni di token, con circa il 90% attualmente in circolazione. Anche il processo di dimezzamento induce ulteriormente la sua scarsità. Nel frattempo, la sua domanda di mercato cresce man mano che molte aziende, commercianti e individui la adottano.

Nel complesso, Bitcoin è altamente volatile, con fluttuazioni di prezzo rapide e significative. Tuttavia, ha anche caratteristiche uniche come la sua rete decentralizzata, l'offerta limitata e la crescente domanda del mercato che gli consentono di attrarre e mantenere un potere d'acquisto più consistente nel tempo. Gli esperti ritengono che Bitcoin diventerà ancora più prezioso in futuro man mano che la sua adozione guadagna trazione nei settori tradizionali.