Calcio Eccellenza, Del Duca: esonerato il tecnico Ragazzini. Al suo posto Pozzi

Sport

Cervia

| 09:21 - 05 Ottobre 2022

A sinistra il tecnico Emiliano Ragazzini.

In Eccellenza salta la panchina del Del Duca: esonerato il tecnico Emiliano Ragazzini. "La decisione del club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti - spiega la società in un comunicato - , con l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso. La Presidenza e la Dirigenza biancazzurra desiderano esprimere la massima gratitudine al tecnico per l’impegno e la professionalità dimostrati, facendogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

La Del Duca Grama comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore, nel frattempo la squadra è affidata al tecnico della Juniores Enrico Pozzi, coadiuvato dallo staff tecnico della società”,

Ragazzini paga un bilancio finora pessimo per i colori biancazzurri: su sei partite giocate in Campionato ci sono cinque sconfitte e un pareggio con l’ultima posizione in classifica e un solo punto raggranellato. Altro problema della Del Duca Grama sono i soli 3 gol realizzati e i 13 subiti, tra le peggiori difese del campionato. Soltanto in Coppa la squadra è ancora in corsa, grazie però a un ripescaggio e a un secondo turno superato ai calci di rigore.

"Una decisione difficile, ma a questo punto necessaria per restituire alla formazione biancazzurra la serenità e la grinta necessaria per affrontare le partite future" conclude la nota del club.