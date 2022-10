Cronaca

Riccione

| 08:23 - 05 Ottobre 2022

Troppo violento per avere una compagna, a tal punto che il pm Davide Ercolani ha chiesto ed ottenuto la custodia cautelare in carcere. Dopo una serata in pizzeria, l’ha quasi ammazzata di botte. Ad evitare il peggio ci ha pensato una vicina di casa che, sentendo le urla della donna, ha subito dato l’allarme. Il violento è un 30enne, che ora deve rispondere di maltrattamenti e lesioni personali gravissime. La ragazza, intanto ha subito lasciato l'appartamento che condivideva con il compagno.