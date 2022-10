Spacciatore a Pesaro con deposito a Rimini, in manette un 33enne

Cronaca

Soldi e droga sequestrati allo spacciatore.

Partiva da Rimini per spacciare cocaina a Pesaro, dove la Squadra Mobile lo ha fermato, trovandogli in macchina 23 grammi di droga. Ma è la perquisizione fatta a casa sua, a Rimini, che ha permesso di rinvenire altri 270 grammi di cocaina. Per questo, un 33enne albanese, già noto alla giustizia, è stato arrestato venerdì scorso dalla polizia pesarese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha disposto per il 33enne la misura cautelare in carcere, ma anche la trasmissione degli atti alla Procura di Rimini per competenza: il maggiore quantitativo di droga è stato rinvenuto a Rimini ed è lì quindi che si deve procedere con le indagini. Stando agli inquirenti, l'uomo aveva un giro di affari con la cocaina di circa 15mila euro a settimana e buona parte dello stupefacente lo vendeva proprio a Pesaro. Per questo, era finito nel mirino dell'Antidroga della Squadra Mobile.