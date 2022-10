Baseball giovanile, Falcons Torre Pedrera: conquistato lo scudetto Under 18

Sport

Rimini

| 19:41 - 04 Ottobre 2022

La squadra Under 18.

I Falcons entrano nella storia. Domenica a Modena la squadra di Willy Lucena ha vinto il suo ottavo scudetto il settimo negli ultimi nove anni ma è il primo nella categoria Under 18. Al termine di una stagione da 15 vittorie e una sola sconfitta, il capolavoro è arrivato nella final four di Modena.

Due vittorie in rimonta, la prima in semifinale contro Grosseto battuto 4a3 dopo uno svantaggio iniziale di 0a3, la finalissima 14a2 contro Ronchi che era passato in vantaggio 2-0 al primo inning. Una finale che i Falcons hanno chiuso con un doppio gioco, il modo migliore per dare via alla festa.