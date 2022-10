Calcio RSM, Coppa Titano: Juvenes-Dogana, sfida al Cailungo per tornare a sorridere

Sport

Repubblica San Marino

17:50 - 04 Ottobre 2022

Davide Merli in azione (Foto FSGC).

Riprendersi subito, per interrompere la striscia negativa e cominciare nel modo giusto la corsa alla Coppa Titano. Dopo le sconfitte in campionato contro La Fiorita e Murata, la Juvenes-Dogana si prepara alla sfida con il Cailungo nell'andata degli ottavi di finale del torneo. Passare il turno è un obiettivo che Manuel Amati ritiene alla portata, anzi: l'allenatore spera di fare un buon percorso in coppa. Prima che tattica o tecnica, però, serve una ripartenza mentale da parte della squadra. "Non mi va che non pensiamo di essere forti, perché lo siamo - spiega Amati -. Per questo ho chiesto ai miei giocatori di credere in se stessi. Non vogliamo essere presuntuosi, sarebbe controproducente, ma consapevoli delle nostre potenzialità, del gioco che esprimiamo e delle qualità di chi va in campo. Tutti i nostri calciatori ci permettono di avere sempre un livello elevato in partita".



Lato infermeria, a fronte di alcuni recuperi c'è un'altra defezione: "Si sono in parte riuniti al gruppo Colonna e Baldazzi, mentre Meluzzi dovrà stare fermo ancora qualche giorno, così come Cavalli. Cevoli, che venerdì era tornato tra i convocati assieme a Merli, verrà di nuovo in panchina e vedremo se farlo giocare qualche minuto, questa volta. Infine, non ci sarà Stella, che si è infortunato contro il Murata".



La sfida al Cailungo, avversario a propria volta in cerca di rivincita dopo una sconfitta subita in campionato, si giocherà mercoledì sera, alle 20:45, sul campo di Acquaviva. Amati ammette di "tenerci particolarmente, perché la coppa è un obiettivo vero" e che la voglia di passare il turno "è molto sentita. Faremo di tutto per prenderci l'andata. Il Cailungo, così come il Murata prima della partita con noi, non ha molti punti in classifica, ma abbiamo visto che i pericoli sono sempre dietro l'angolo e dobbiamo affrontare tutte le squadre vedendole come formazioni fortissime, altrimenti ci potremmo ritrovare delle brutte sorprese".