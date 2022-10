La Modena Cento Ore ha fatto tappa a Misano World Circuit per la gara in pista

Attualità

| 17:06 - 04 Ottobre 2022

Foto Snap Shot.

Sono autentici gioielli a quattro ruote quelli che questa mattina hanno raggiunto Misano World Circuit per la prima gara in pista di questa edizione della Modena Cento Ore. Un centinaio gli equipaggi iscritti all’edizione 2022, provenienti da tutto il mondo, impegnati alla scoperta del meglio del Bel Paese.



Le auto, partite da Milano Marittima, hanno raggiunto l’autodromo alle ore 09.00 per un’adrenalinica gara in pista con partenza in griglia. Dopo il controllo timbro, sono seguite le prove libere e le gare in circuito per la sezione Velocità e Regolarità. Gli equipaggi hanno poi proseguito il loro cammino per completare l’intenso programma della seconda giornata.



“È stato un grande piacere accogliere nuovamente il passaggio della Modena Cento Ore – il commento del managing director di Misano World Circuit Andrea Albani -, un evento che riesce ad esprimere al meglio i valori della Motor Valley, raccontando al mondo la bellezza della nostra terra e la nostra smisurata passione per le due e le quattro ruote”.