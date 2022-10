Riminese morto in A14: inchiesta sull'incidente. Confermato il tamponamento

Cronaca

08:28 - 09 Ottobre 2022

La Procura di Bologna sta finalizzando le indagini legate alla morte di Cristian Dirimboi, 46enne di nazionalità rumena, residente a Rimini, vittima il 4 luglio scorso di un incidente stradale sulla A14 Nord, all'altezza di Imola. Indagato per omicidio stradale è un 61enne professionista bolognese, alla guida di un Suv che ha tamponato la vettura sulla quale viaggiava Dirimboi, in direzione Bologna: il Suv ha poi urtato altri due veicoli, prima di ribaltarsi sulla carreggiata stradale. In questi giorni è atteso il deposito della consulenza tecnico-medica disposta dalla Procura per accertare nel dettaglio le cause della morte del 46enne ed è stato inoltre nominato un perito, chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro. Elementi fondamentali che indirizzeranno la decisione della Procura e il destino

dell'indagato: depositata la consulenza del perito, dalla Procura verrà formalizzata la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione delle indagini. La famiglia del 46enne, rappresentata dall'avvocato Alvaro Rinaldi, è pronta a costituirsi parte civile.