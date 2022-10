Villa Verucchio, la scuola sarà abbellita da un murales realizzato dagli studenti

Attualità

Verucchio

| 16:11 - 04 Ottobre 2022

Moby Dick.



Venerdì (7 ottobre) le classi di terza media dell'Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia di Villa Verucchio saranno protagonisti di un laboratorio artistico, dalle 8.30 alle 13, insieme a Moby Dick, street artist di fama internazionale. L'iniziativa rientra in "Un murales per la terra", progetto di Earth Day Italia Onlus: insieme a Moby Dick, gli studenti avranno la possibilità di dare un volto nuovo alla propria scuola attraverso la realizzazione di un'opera d'arte che rimarrà, ogni giorno, come segno indelebile dell'impegno dell'istituto scolastico per la cura della Terra e di tutti i suoi abitanti. Per realizzare il murales "della terra"è stato lanciato nei mesi scorsi un concorso di idee al quale hanno partecipato tutte le classi dell'Infanzia, Primaria e Secondaria creando dei bozzetti che saranno utilizzati per il progetto grafico.



L'iniziativa, inoltre, servirà a trasformare il giardino della scuola in uno spazio di bellezza per la città è sarà un'occasione concreta per rendere vivi gli obiettivi dell'Agenda 2030: Città e comunità sostenibili, Vita sott'acqua e Vita sulla terra.