Novafeltria, tutti in piazza per rivivere la pigiatura del vino: torna la Festa della vendemmia

Eventi

Novafeltria

| 16:00 - 04 Ottobre 2022



Novafeltria si prepara a celebrare l'autunno con la quarta edizione della Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno, in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre.



Dopo due anni di stop per Covid, la comunità novafeltriese è pronta a ritrovare un evento che ha come fulcro la riproposizione del rito della pigiatura nella piazza Vittorio Emanuele. Domenica 9 ottobre, dopo l'inaugurazione degli stand gastronomici, in programma alle 11, alle 15 ci sarà la sfilata dei carri, preludio alla pigiatura. A seguire ci sarà uno spettacolo di cucina dal vivo dedicato alla pasta fatta in casa. In corso Mazzini dalle 16.45 la musica hip-hop dei talentuosi Art.4, mentre dalle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele lo spettacolo delle Sirene danzanti sarà la chiosa dell'edizione 2022 dell'evento, organizzato da comune e pro loco, con la collaborazione di tanti volontari, dell'Acli e della Fondazione Valmarecchia.



Sabato 8 ottobre la Festa della vendemmia sarà inaugurata alle 17.30, con apertura degli stand gastronomici nei quali sarà possibile degustare i migliori vini del territorio e le specialità del territorio. La serata sarà animata dal dj set di Ricky Valzania.