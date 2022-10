Guardie Zoofile cercasi in tutto il territorio riminese, via alla selezione

Attualità

Rimini

| 15:41 - 04 Ottobre 2022

Domani (mercoledì 5 ottobre) alle ore 20:30, si terrà il primo incontro per selezionare le nuove “leve” da destinare al servizio di Guardia Zoofila. La location è ​​​​​ la sede di Volontaromagna Rimini, in Via Covignano n. 238,



Dopo una prima selezione, si accederà al corso vero e proprio, nel quale si affronteranno diversi argomenti: normativa nazionale e locale riguardanti gli animali, nozioni di primo soccorso veterinario, terminato il quale gli aspiranti dovranno affrontare una prova scritta e una orale per testare l’effettiva acquisizione delle competenze necessarie ad operare sul campo.



Il percorso continuerà affiancando nei servizi d’istituto le Guardie in organico le quali verificheranno, non solo in aula ma anche durante la pratica, che gli aspiranti siano competenti nelle varie materie e abbiano anche la capacità di relazionarsi con i cittadini sottoposti a controllo.