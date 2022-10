La strada è troppo stretta, frontale tra due furgoni

Cronaca

Rimini

| 15:29 - 04 Ottobre 2022

Frontale tra due furgoni, strada bloccata.

Una persona ferita, fortunatamente non grave, nell'incidente avvenuto oggi (martedì 4 ottobre), intorno alle 13, in via Selvapiana, angolo Villanova a Viserba Monte. Lo scontro frontale ha coinvolto due furgoni, un Fiat Ducato e un Mercedes: a causare il sinistro ha probabilmente contribuito la strada, non particolarmente larga e poco agevole per il transito contemporaneo di due veicoli. Ad avere la peggio è stata la persona alla guida del furgone Mercedes, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto la polizia locale e il personale del 118.