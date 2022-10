Rimini, la navetta per il mare ha quasi triplicato i passeggeri nel 2022

Attualità

Rimini

| 15:24 - 04 Ottobre 2022

Shuttlemare.



Quasi triplicato, nel 2022, il numero dei passeggeri di Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata gratuito per raggiungere la zona mare dalle fermate del trasporto pubblico locale poste a monte della ferrovia.



Nel periodo estivo sono stati 41.500 i passeggeri, un anno fa, all'esordio del servizio, erano stati 15.000. "Sull’aumento ha inciso senz’altro l’ampliamento della durata del servizio, lanciato lo scorso anno in via sperimentale a fine giugno e quest’anno attivato già a partire dal weekend e festivi di Pasqua, per poi entrare in funzione quotidianamente, con orario 9:00-21:00, a inizio giugno", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



A ciò si aggiunge il ritorno al 100% di capienza a bordo dei mezzi, l’attivazione progressiva di nuove fermate e l’aggiunta del nuovo parcheggio scambiatore di Via Giuliani: "fattori che hanno reso il servizio sempre più capillare e funzionale alle necessità di cittadini e turisti", evidenziano da palazzo Garampi. Nel 2022, inoltre, il servizio è stato potenziato rendendolo accessibile anche ai passeggeri in carrozzina.



Per far fronte all’alta richiesta, nelle giornate di punta sono stati impiegati fino a 5 mezzi. Il picco di maggiore utilizzo è stato registrato nella settimana dal 15 al 21 agosto, con oltre 4.000 passeggeri trasportati.



L'assessore Frisoni, soddisfatta per i risultati di Shuttlemare, annuncia un'indagine sul gradimento del servizio, un'occasione anche "per raccogliere idee su possibili implementazioni o miglioramento del servizio”.