Basket A2, derby Rimini-Forlì: come e dove abbonarsi e acquistare i biglietti: i prezzi

| 15:08 - 04 Ottobre 2022

Ecco le informazioni utili e necessarie per assistere al derby RivieraBanca Basket Rimini-Unieuro Forlì, in programma domenica 9 ottobre alle ore 17.00 al palasport Flaminio di Rimini. Le porte del palazzetto apriranno alle ore 15.30.



ABBONAMENTI



Coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento potranno accedere al Flaminio semplicemente esibendo la loro tessera e posizionandosi nel posto acquistato. La campagna abbonamenti è aperta fino al 23 ottobre, dunque chi intende garantirsi il proprio posto può ancora farlo. Queste le modalità per abbonarsi:



SEDE RBR (Via Flaminia 28, Rimini): dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00, sabato dalle 9:00 alle 12:30 e domenica dalle 15:00 presso la biglietteria del Flaminio.



TABACCHERIA PRUCCOLI (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini): dalle 06:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30. Domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 (senza costi di prevendita)TABACCHERIA MILLENIUM (Via Chiabrera 35, Rimini): tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:30, domenica dalle 7:30 alle 13:30.



ONLINE attraverso la piattaforma VIVATICKET: questo il link di riferimento



Al momento dell'acquisto verrà richiesto un documento d'identità.





BIGLIETTI



I biglietti saranno acquistabili fino ad esaurimento posti, invitiamo dunque tutti gli interessati a non ritardare le operazioni di acquisto visto il probabile afflusso di tantissime persone. La biglietteria sarà aperta dalle ore 15.00.



Per la vendita dei singoli biglietti NON è prevista la modalità online, mentre restano valide quelle indicate sopra per gli abbonamenti.





PREZZI





Tribuna non numerata (curve e laterali)



Abbonamento: 100€ intero, 60€ ridotto (6-13 anni)



Singolo biglietto: 12€ intero, 8€ ridotto (6-13 anni)



Poltroncine rosse numerate



Abbonamento: 190€ intero, €150 ridotto (6-13 anni)



Singolo biglietto: 20€ intero, 15€ ridotto (6-13 anni)



Poltroncine bianche numerate





Abbonamento: 250€ intero, 210€ ridotto (6-13 anni)



Singolo biglietto: 25€ intero, 20€ ridotto (6-13 anni)





SETTORE OSPITI



I biglietti per la tifoseria ospite verranno distribuiti direttamente dall'Unieuro Forlì, in modalità di vendita fisica (NO online).



COPERTURA TELEVISIVA



Il derby RivieraBanca Basket Rimini-Unieuro Forlì è stato scelto da Lega Nazionale Pallacanestro come "Game of the Week", soggetto dunque ad un diverso regime di trasmissione rispetto all'ordinaria esclusiva streaming di LNP Pass.



La partita sarà visibile nelle seguenti modalità:





Diretta televisiva su MS Channel HD (canale 814 Sky), a pagamento







Diretta televisiva su Tivusat MS Channel HD, in chiaro (non a pagamento)







Diretta streaming su MS Channel HD, in chiaro (non a pagamento)







Diretta streaming su LNP Pass, in chiaro (non a pagamento)





Inoltre, la partita sarà visibile in differita alle ore 20.35 sul nostro media partner Icaro TV (canale 18 digitale terrestre).