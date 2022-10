Eidos Formazione, al via percorsi di specializzazione per professionisti delle scienze e discipline olistiche

Attualità

Savignano sul rubicone

| 14:44 - 04 Ottobre 2022

Scuola di formazione.

Approfondire le scienze e discipline olistiche è un’occasione preziosa per ristabilire l’armonia nel corpo e nello spirito, per raggiungere una nuova consapevolezza di sé. Ma da Eidos Formazione è possibile acquisire anche tutti gli strumenti utili allo sviluppo di una professione spendibile a sostegno del benessere psicofisico della persona. Infatti, l’Accademia mette a disposizione tre tipologie di percorsi, che permettono di migliorare il proprio futuro lavorativo grazie ad una formazione specializzata e all’ottenimento di attestati riconosciuti. Si tratta di percorsi di studi che possono trovare un campo d’applicazione in tutti i contesti che mettono al centro la relazione d’aiuto (settore sanitario, sociale, olistico, educativo).



L’Accademia, nata con l’obiettivo di offrire una formazione complementare a quella programmata dalle istituzioni, propone tre tipi di formazione:



Percorso triennale di alta specializzazione in medicina energetica Intraprendere questo corso di studi significa, letteralmente e metaforicamente, concretizzare una solida professionalità “attraverso le proprie mani”: tramite una formazione in gran parte pratica, che toccherà molteplici discipline olistiche, sarà possibile acquisire il titolo riconosciuto di “operatore olistico professionale ad indirizzo energetico”. Il corso, aperto a tutti e in partenza ad ottobre, si terrà 1 weekend al mese, con possibilità di frequentare le lezioni teoriche anche online (Info: https://www.eidosformazione.it/accademiatriennale-eidos/).



Corsi brevi

Per chi vuole affacciarsi al mondo dell’olismo e dell’energia, ma anche per i professionisti già impegnati in ambito medico-sanitario o olistico, sono in calendario diversi percorsi brevi che mettono a disposizione una pluralità di strumenti utili al cammino di crescita personale o al perfezionamento professionale (il catalogo completo dei corsi e le relative date a questo link: https://www.eidosformazione.it/categoria-corsi/corsi-brevi/).



Percorso Donna

Come si possono utilizzare le mani, la voce, ma anche altri strumenti come le campane tibetane armoniche, il tamburo sciamanico e gli oli essenziali, per accrescere la consapevolezza di sé e imparare a prendersi cura delle persone in tutte le fasi della vita (bambini, adulti, anziani)? Per scoprirlo non resta che aderire alla proposta formativa di “Percorso Donna” (https://www.eidosformazione.it/categoria-corsi/percorso-donna/).

Ciascun percorso si avvale dell’affiancamento dicon alle spalle oltre vent’anni di esperienza e pratica, che mettono il loro sapere a disposizione di tutti coloro che desiderano trasformare il proprio percorso personale e lavorativo attraverso un approccio nuovo e stimolante.Per averesui corsi:Accademia Eidos Formazione di Catia Massari Via L. Settembrini 30/A Savignano sul Rubicone (FC) Via Matassoni 2, Savignano sul Rubicone (FC) tel. 333.5250027; segreteria@eidosformazione.it