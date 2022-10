Sei borse di studio per gli studenti più meritevoli in memoria di Caterina Gambuti

Attualità

| 13:23 - 04 Ottobre 2022

I vincitori premiati nel dicembre 2020.





È aperto il bando in memoria di Caterina Gambuti dedicato agli studenti meritevoli nell’anno scolastico 2021/2022: sei le borse di studio da 500 euro ciascuna messe a disposizione dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni, destinate agli studenti residenti a Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno delle scuole superiori che nell’anno precedente abbiano conseguito una media di almeno 8/10.



Il termine per la presentazione delle domande è fissato per martedì 31 ottobre: il modulo per la richiesta deve essere compilato esclusivamente online accedendo tramite le credenziali Spid, Cie CNS (smartcard/smartkey – firma digitale). Il bando integrale e il form per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/sociali/borse-di-studio-in-memoria-di-caterina-gambuti.



La graduatoria definitiva – che terrà conto del punteggio di merito conseguito, dell’indicatore della situazione economica (Isee) e del numero di componenti del nucleo familiare – sarà pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali di Santarcangelo chiamando il numero 0541/356.234 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.