Calcio C, Coppa Italia C: il Rimini ad Ancona. Gaburro: 'Vogliamo passare il turno'

Sport

Rimini

| 12:53 - 04 Ottobre 2022

Marco Gaburro.

Mercoledì di Coppa Italia con il Rimini di scena allo stadio “Del Conero” contro l’Ancona (oer 14,30). Partita in gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno; perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si procederà con i calci di rigore. La vincente affronterà chi passa tra Cesena-Fermana. Nel Rimini assenti ancora Lo Duca, Alleivi, Rosso e Mencagli e dal primo minuto giocherano Galeotti, Haveri, Eyango e qualche altro probabilmente troverà spazio durante il match per mettere minuti nelle gambe (ad esempio, Piscitella e Gigli su tutti).

“E' un impegno che vogliamo onorare nel migliore dei modi perché la Coppa è una manifestazione importante, che dà lustro al club, e chi la vince accede qu quarti dei playoff - spiega il tecnico Gaburro – Dopo il successo sull'Alessandria vogliamo tenere alto il morale. E' uno stimolo altissimo. E' una partita stimolante perché l'avversario è squadra costruita per fare un campionato di vertice. Gioca un calcio offensivo, che segna tanto e subisce anche. Schiererò una formazione che sarebbe in grado di vincere questa e qualunque partita di campionato, opero dei cambi perché voglio gestire le energie il più possibile: voglio uscire dalla partita di Ancona con dubbi per Gubbio. E' una opportunità che concedo ai ragazzi, chiedo di mettermi in difficoltà nelle scelte”.

ste.fe.