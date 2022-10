Si introduce nel cortile condominiale e ruba una mountain bike elettrica: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:48 - 04 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Un uomo di nazionalità macedone è stato arrestato nel primo pomeriggio di domenica (2 ottobre) dalla Polizia di Rimini. Intorno alle 14.30 è stato notato mentre scavalcava la recinzione di un cortile condominiale per poi rubare una mountain bike elettrica, tranciando la catena con una tronchese: la segnalazione tempestiva al 112 ha permesso alla Squadra Volante di intercettare il ladro, bloccandolo in una strada senza uscita. Vano il tentativo dell'uomo di fuggire: nella concitazione è caduto per terra, ferendosi al viso. Nel giubbotto aveva con sé la tronchese usata per il furto. É stato arrestato per rapina impropria aggravata e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.