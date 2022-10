Tanti appuntamenti a Rimini per parlare di dislessia

Attualità

Rimini

| 12:44 - 04 Ottobre 2022

La sezione AID (Associazione Italiana Dislessia) della provincia di Rimini, in collaborazione con la Provincia di Rimini che patrocina la manifestazione, presenta la Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



L'iniziativa, giunta quest'anno alla VII edizione, intitolata “Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione”, si svolge dal 4 al 7 ottobre in modalità mista, ovvero due incontri saranno svolti online e due in presenza, dalle ore 17 alle ore 19, presso la Sala Marvelli della Provincia di Rimini .



Gli eventi, che sono gratuiti e indirizzati a genitori, studenti, insegnanti e tecnici, saranno introdotti dalla presidente territoriale di AID, Roberta Protti. Sarà possibile per i docenti, su richiesta, ricevere un attestato di partecipazione.



La manifestazione è realizzata in collaborazione con ITS MAKER ed è inserita nelle Anteprime del Festival della Cultura Tecnica che promuove la cultura tecnica scientifica e partirà il prossimo 12 ottobre.



AID si batte da anni a supporto delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ed è diventata un importante punto di riferimento per la valorizzazione delle neuro-diversità e delle caratteristiche di ciascuno, in senso più ampio. AID crede fermamente nella necessità di promuovere un'inclusione a tutto tondo, per ribadire che gli strumenti efficaci per le persone con DSA sono utili a far emergere il talento di tutti, non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita.