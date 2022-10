Il Fulgor di Rimini festeggia i 50 anni del film 'Roma' di Fellini

Eventi

Rimini

| 12:40 - 04 Ottobre 2022

Fellini durante le riprese - immagine Reporters Associati & Archivi e Fondazione Cineteca di Bologna.

A 50 anni dall’uscita in sala di "Roma", martedì 11 ottobre il Fellini Museum dedica al capolavoro di Fellini due appuntamenti (uno pomeridiano e uno serale) al cinema Fulgor, entrambi a ingresso libero.



Si comincia alle ore 17.30 con una conversazione a più voci, ciascuna delle quali avvicinerà il film secondo una particolare inclinazione: Elena Stancanelli (scrittrice) muoverà dal tema del desiderio e della raffigurazione della mascolinità, Marco Bertozzi (docente IUAV di Venezia) assumerà come chiave di lettura la componente riflessiva e metacinematografica del film, mentre Andrea Minuz (docente Università La Sapienza di Roma) e Roy Menarini (docente Università di Bologna) si concentreranno rispettivamente sulla mescolanza di immaginario e cronaca e sulla modernità di questa opera, da molti ritenuta tra le più anarchiche, innovative e plastiche della produzione felliniana.



Sulla sua costruzione e articolazione temporale interverrà da remoto Marina Vargau (docente Università di Montreal) mentre a condurre l’incontro e a raccordare i diversi contributi penserà Laura Delli Colli (giornalista).







Alle ore 21 toccherà al film “Roma”, la cui proiezione sarà preceduta da una premessa di Andrea Minuz (Cinema Fulgor, Sala Giulietta, ingresso libero).







Il doppio appuntamento rientra nel programma autunnale di “Fellini Open”, il cartellone di iniziative che prosegue per raccontare con immagini e parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Un programma articolato, che si svolge nelle sedi del Cinema Fulgor e del Palazzo del Fulgor, capace di coinvolgere differenti partner istituzionali e culturali, il tutto all’insegna del grande cinema. Una iniziativa che accompagna e valorizza il percorso espositivo di FM – Fellini Museum.