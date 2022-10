Rimini, Roberto Grassilli in biblioteca presenta 'I famosi gomitoli di Arianna'

Eventi

| 12:24 - 04 Ottobre 2022

Roberto Grassilli.

Venerdì 7 ottobre torna un nuovo appuntamento con "Storie di queste parti", la rassegna organizzata in collaborazione con la Libreria Viale dei Ciliegi 17.



Alle ore 16.30, nella corte della Biblioteca Gambalunga (in caso di maltempo ci sposteremo nella Sala Holden), Roberto Grassilli presenta la graphic novel I famosi gomitoli di Arianna, da un racconto di Lia Celi, Sabir Editore.





Teseo, quarant’anni dopo la sua impresa contro il Minotauro, porta il nipotino Alypios a visitare il famoso Labirinto, diventato nel frattempo un’attrazione turistica. L’eroe ne approfitta per esagerare le sue avventure, ma a causa di alcuni contrattempi e della curiosità di Alypios, le verità mai confessate verranno a galla e un inatteso finale chiuderà tutta la storia. I famosi gomitoli di Arianna gioca con la mitologia antica e si svolge in un’era imprecisa, a sottolineare che i grandi miti appartengono alla vicenda umana nel suo insieme.







Dopo una breve chiacchierata con l’autore, Roberto Grassilli coinvolgerà i presenti in un laboratorio durante il quale, con l'aiuto di nuove creature mitiche che saranno inventate e create tutti assieme, si dovrà trovare il modo per uscire dal labirinto del Minotauro, con o senza il gomitolo di Arianna!







Il Laboratorio è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 054125357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17). Al termine dell’incontro seguirà firma copie, è possibile prenotare la copia con dedica sempre al numero 054125357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17).



Roberto Grassilli è un fumettista e illustratore, ha lavorato in animazione, editoria, radiofonia, adv. Pioniere web (fondatore di Clarence) e grafico/vignettista nella redazione di Cuore, ha cantato in giro con la band "Lino e i Mistoterital". Con Lia Celi ha portato in questo mondo affaticato ben quattro eredi. Negli ultimi anni, come autore e disegnatore, si è occupato prevalentemente di editoria per ragazzi.