Coriano, approvato dal consiglio comunale il programma degli incarichi di collaborazione

Coriano

| 12:09 - 04 Ottobre 2022

E' stato aggiornato in Consiglio Comunale il programma degli incarichi di collaborazione 2022-2024 funzionale all'affidamento di un incarico di supporto all'ufficio tributi per la revisione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili. L'entrata in vigore della legge regionale n. 24/2017 ha infatti modificato la capacità edificatoria dei suoli, incidendo quindi anche sul valore di mercato che costituisce la base imponibile ai fini IMU. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di aggiornare le tabelle di riferimento dei terreni edificabili, dato che quelle precedenti risalgono al 2012 e di avere un quadro dei terreni coinvolti dalla legge regionale 24/2017, per valutarne gli impatti sulla capacità fiscale dell'ente.



Gianluca Ugolini Sindaco di Coriano: "Per una giusta e puntuale valorizzazione delle aree si è ritenuto corretto avvalersi di una professionalità specifica al fine di ottenere il miglior risultato possibile".