Scherma, la 14enne riccionese Caterina Zucconi medaglia di bronzo alla prima prova regionale

Sport

Rimini

| 12:06 - 04 Ottobre 2022

Caterina Zucconi.

Ottimo inizio di stagione per il Club Scherma Ariminum: Caterina Zucconi conquista la medaglia di bronzo alla prima prova regionale valevole come qualificazione per la fase nazionale, che si svolgerà a Terni a metà mese.



La giovane spadista riccionese (classe 2008), riminese di adozione, è al primo anno nelle categoria cadetti (U-17), annata in cui dovrà confrontarsi con avversarie del 2006 e del 2007. Dopo aver superato tutte le avversarie incontrate si è fermata col punteggio di 15/13 con la ravennate Antonucci, vincitrice della gara.



Con questo weekend è iniziata ufficialmente la stagione che vedrà come prossimi impegnati i fiorettisti U-14 ad Ancona il prossimo weekend.



Mentre Iris Gardini è partita oggi per i mondiali master in Croazia.