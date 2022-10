Anche VisitRimini al Ttg per raccontare una ‘terra di infiniti eventi’

Turismo

Rimini

| 12:03 - 04 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Una terra di infiniti eventi: ecco il claim scelto da Rimini per il TTG – Travel Experience 2022, in programma dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini, in chiaro collegamento con il pay-off “365 giorni all’anno”. Quest’anno, dunque, la città si presenta ponendo l’accento su tutto quello che si può fare in questi 365 giorni, ovvero presentando gli eventi e le esperienze che fanno di Rimini una destinazione tutto l’anno, con particolare attenzione allo scenario culturale, oggetto di una specifica campagna.

Per dare dimostrazione concreta del famoso “cosa fare”, che è la domanda più digitata nei motori di ricerca in tema di destinazioni turistiche, quest’anno lo stand di Rimini accoglierà alcuni piccoli eventi che renderanno concreto il racconto della città: una risposta corale all’appello di VisitRimini a promuovere al meglio la città.

Si partirà mercoledì 12 mattina con la Sagra Malatestiana, che rappresenta una rassegna storica di qualità ed esalta lo straordinario Teatro Galli che ne è contenitore. A dare un assaggio della prestigiosa manifestazione musicale un duetto di archi eseguirà dal vivo musiche da Bach al Novecento. Nel pomeriggio sarà la volta della Strada dei Vini e dei Sapori, Consorzio di produttori locali per la promozione del patrimonio enogastronomico riminese, che faranno degustare agli operatori internazionali i vini e gli oli locali, raccontandone la storia e le caratteristiche.

Giovedì 13 si parte con una demo della Camminata metabolica - in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini - un’innovativa tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli. Questo particolare tipo di allenamento outdoor si svolge tutto l’anno al Parco XXV aprile e al Parco del Mare, a dimostrare che l’innovativa infrastruttura offre orizzonti nuovi di vivibilità 365 giorni all’anno, aprendosi anche alla vivibilità delle spiagge. Nel pomeriggio, la compagnia Filodrammatica Lele Marini, offre alcuni quadri felliniani tratti da “Circo Fellini Show”, uno spettacolo comico-poetico ideato e diretto da Liana Mussoni. Saranno rappresentati i colorati e sorprendenti personaggi che animano i film del regista, con costumi, dialoghi e musiche che sottolineano l’eredità raccolta nel Fellini Museum.

Venerdì 14, di mattina, sarà la volta della Legio VI Ferrata, Associazione storica di rievocazione romana, con uno spaccato della Rimini ai tempi degli antichi Romani, proponendo i costumi, gli usi e una copia degli utensili della Domus del Chirurgo a richiamare il patrimonio racchiuso nel Museo della Città.

Completano la proposta dello stand 4 video che rappresentano le atmosfere delle 4 stagioni da vivere a Rimini e, quasi in contrapposizione, anche un video che raccoglie tutta la dinamicità di una terra di infiniti eventi.

Inoltre un nuovissimo totem presenta le esperienze da vivere nelle 4 stagioni, attraverso cartoline da conservare, quale memo per non dimenticare “cosa fare” a Rimini tutto l’anno.

Anche quest’anno VisitRimini organizza una serata per i buyer alla scoperta della Rimini culturale. Gli ospiti saranno invitati per una visita guidata al Fellini Museum a Castel Sismondo e, dopo una passeggiata in centro storico, sarà offerta loro la cena al Palazzo del Fulgor, per completare l’esperienza felliniana.