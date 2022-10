Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 fa l'exploit a Trento. Ko Under 17 e Under 16

Sport

Rimini

| 11:55 - 04 Ottobre 2022

I risultati del week end delle formazioni giovanili biancorosse





PRIMAVERA • 2ª Giornata



TRENTO – RIMINI FC 1-3





Reti: 1’ pt – 11’ pt Marconi (R), 34’ st El Guerouani (T) 45’ st Cherubini (R).





TRENTO: Roverso, Benedetti, Pedergnana, Benallal (dal 30’ st Cantonati), Fontana (dal 1’ st Zorzi), Scirè (dal 44’ st Borriero), Fiora, Nardelli (dal 21’ st Perini), Dalla Francesca, Zandonatti, Franceschi (dal 30’ st El Guerouani). A Disposizione: Zomer, Molinari, Albano, Zanon, Belhamra. Allenatore: Nabiuzzi.





RIMINI F.C.: Conti, Diotallevi (dal 43’ st Gabriele), Gerboni, Madonna, Mariotti, Gianfrini, Fraternale (dal 5’ st Di Pollina), Cherubini, Marconi (dal 29’ st Ricci), Zanni (dal 43’ st Capparelli), Serfilippi (dal 29’ st Marcello). A disposizione: Campedelli, Nastase, Alvisi, Russo. Allenatore: Brocchini.



Vittoria esterna per la Primavera biancorossa che parte subito forte grazie alla doppietta di Marconi al 1′ e all’11′ minuto. Nel secondo tempo accorcia le distanze il Trento con El Guerouani, chiude i conti Cherubini al minuto 90. Prossimo turno in casa contro la Triestina.



UNDER 17 Serie C • Girone C • 2ª Giornata



VIS PESARO – RIMINI FC 2-1



Reti: 6’ pt Clementi (V), 18’ pt Capicchioni (R), Serfilippi (V)



VIS PESARO: Gramolini, Rei, Montinaro, Pagano, Petti, Pedinelli, Bastianelli, Clementi, Innocenti, Schiattarella, Serfilippi.

A disposizione: Pieri, Papino, Giorgini, Martelli, Tatò, Bloise, Bartolucci, De Monte. Allenatore: Vincenzo Varriale.



RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Belletti ( dal 1’ st Sposato),Bacchiocchi ( dal 25’ st Carbonara), Brisku, Volonghi, Cesarini (dal 1’ st Mini), Imola ( dal 35’ st Diagne), Capicchioni, Hassler ( Giacomini 35 s.t.), Paganini ( Hamati 35 s.t.). A disposizione: Sammarini, Cecchini, Orioli. Allenatore: Oscar Muratori.

L’avvio di gara è tutto di marca pesarese, la formazione di casa mette alla frusta i biancorossi e dopo 6’ sblocca il risultato con Clementi che da dentro area non lascia scampo a Cerretani. Il tema non cambia il Rimini tenta una reazione ma è la Vis Pesaro a dettare i tempi. Il Rimini esce dal guscio a metà primo tempo ed è subito pareggio: Hassler è atterrato in area di rigore al termine di un’azione corale, Capicchioni dal dischetto non sbaglia. Prima dell’intervallo la Vis ha la possibilità di passare nuovamente in vantaggio ma Cerretani ipnotizza l’attaccante di casa dal dischetto e si va al riposo sul risultato di 1-1.

La ripresa ha un altro spartito, il Rimini parte forte e costringe i padroni di casa alla difensiva ma grazie a uno schema su punizione la Vis si porta nuovamente in vantaggio.

Il Rimini non ci sta e assedia l’area avversaria: Hassler, Giacomini e Ciavatta confezionano azioni da gol ma non va, anzi la Vis dal dischetto avrebbe l’occasione di allungare ma Cerretani è ancora super e chiude la sua porta. Il risultato non cambia più, 2-1 per la Vis Pesaro.



UNDER 16 Serie C • Girone C – 1ª Giornata.



RIMINI FC – AQUILA MONTEVARCHI 1 – 2



Reti: 3’ st Nyamsi (M), 18’ st Padroni (R), 24’ st Lovari (M)



RIMINI FC: Di Ghionno, Urbinati, Fiordalisi (dal 27’ st Verni), Imola (dal 27’ st Petrini), Magi, Zanieri (dal 20’ st Para), Brolli (dal 20’ st Cagnoli), Lepri, Bernardi, Padroni, Rota (dal 3’ st Jubani). A disposizione: Ripari, De Gaetano, Morri, Carlini. Allenatore: Michele Pieri.



MONTEVARCHI: Fioravanti, Rus, Stasi (dal 24’ st Luzzi), Marraccini, Bettini (dal 5’ st Nuti), Talenti, Errunghi, Lovari, Nyamsi (dal 24’ st Rossi), Spahiu (dal 5’ st Vignoli), Venanzi (dal 15’ st Bombardieri). A disposizione: Rossi, Bianchini. Allenatore: Maurizio Magni.

Sconfitta amara per i biancorossi all’esordio stagionale battuti da un Montevarchi concreto capace di sfruttare al meglio le occasioni create. I biancorossi tengono il pallino del gioco in mano per tutta la prima frazione ma sottoporta sprecano troppo. All’inizio della ripresa sono gli ospiti a sfruttare al meglio una ripartenza portandosi in vantaggio. I ragazzi di mister Pieri sono bravi a riportare il risultato in parità grazie al gol di Padroni. Dopo il gol il Rimini continua a spingere, il Montevarchi si difende con i denti e sempre in una ripartenza si porta ancora in vantaggio. Forcing finale dei biancorossi che sprecano ancora l’opportunità del pari in due occasioni.

Prossima partita fuori casa contro la San Marino Academy.



UNDER 15 Serie C – Girone C – 2ª Giornata



VIS PESARO – RIMINI FC 1-1



Reti: 2’ pt Arlotti (R) – 38’ pt Antonelli (V)



VIS PESARO: Giunti, Tasini, Fraternale, Arosti (dal 13 st Abdelmonium), Mariani, Piermaria (dal 31’ st Ubaldi), Campanelli T. (dal 37’ st Reset), Santilli (dal 31’ st Cavallo), Massi, Antonelli, Brocca (dal 13’ st Merli). A disposizione: Campanelli F., Condotti, De Simoni, Gorgolini. Allenatore: Belardinelli.





RIMINI FC: Perazzi, Cenci, Drudi, Scirocco (dal 36’ st Nava), Manzi, Bizzarri, Arlotti (dal 22’ st Ramja), Mataj, Foschi (dal 36’ st Ballarin), Celani (dal 5’ st Molfetta), Badioni (dal 36’ st Eco). A disposizione: Pirini, Zammarchi, Fabbri, Zamagna, Allenatore: Berretta.



Buon punto per i ragazzi di mister Berretta sul terreno della Vis Pesaro. Il Rimini parte bene e dopo soli due minuti Arlotti porta in vantaggio i biancorossi. I ragazzi in maglia a scacchi continuano a macinare gioco ma sprecano alcune buone occasioni per raddoppiare ed è la Vis Pesaro a trovare il gol del pareggio con Antonelli su calcio di rigore concesso a pochi minuti dall’intervallo. Durante la ripresa nessuna delle due squadre riesce a prevalere sul piano del gioco, le occasioni scarseggiano ma nel finale è il Rimini a spingere con maggiore decisione e a sfiorare la vittoria negata solo dalla traversa che vanifica un gran tiro da fuori area di Nava.





UNDER 14 Pro 3ª Giornata



MODENA – RIMINI FC 2-4





MODENA: Damiano, Pedone, Criscuolo ( dal13 st Ferrari) Rastelli (dal 5 st Merendoni) Ferrari (dal 26 st Corona) Torquati, Venturelli (26 st Palmieri) Silva (dal 5 st Osimani) Marconi ( dal 5 st Mosca) Obbi, Genova (dal 13 st Nekli). Allenatore Sig Minozzi



RIMINI FC: Savoretti, Sammaritani,(14 s t Pedrelli) Odino, Vichi, (25 st Di Angelo) Tito, Mambelli, Arseni,(10 st Celli)Bartolucci (1 st Fulvi), Frati F. ( dal 25 s Boscherini) Frati A (dal 17 st Paganini) Amantini( dal 28 st Macchiati)

Allenatore: Filippo Berardi.

Reti: 9’ pt – 25’ pt Frati F. (R), 20’ pt – 37’ pt Obbi (M), 27’ pt Amantini (R), 23’ st Celli (R).



Vince e soprattutto convince l’Under 14 di Filippo Berardi che regola con un perentorio 4-2 i canarini gialloblù. Vantaggio biancorosso al 10’ del pt con Fabrizio Frati che, imbeccato dentro l’area di rigore da Alessio Frati, insacca nell’angolino alla destra del portiere modenese. Pareggio canarino al 20′ del pt con Obbi da centro area.

Raddoppio biancorosso cinque giri di lancetta dopo su calcio di rigore procurato da Amantini e trasformato da Frati. Il Rimini cala il tris al minuto 27′ con Amantini che dal limite dell’area lascia partire una parabola a giro che infila la porta gialloblù.

Nella ripresa sarà il subentrato Celli a calare il poker risolvendo una mischia in area.





UNDER 13 Pro 2ª Giornata





RIMINI – PIACENZA





P.T. 0-1: Rete al 10′ Tolomeo





RIMINI: Alberani, Aragao, Hernandez, Ricci, Montesi, Kasalla, Cassano, Angelini, Gabellini.





PIACENZA: Costa, Tosi, Affinito, Lozza, Carrisi, Calzati, Tolomeo, Villa, Gazzola.





S.T. 0-3: Reti al 2′ Ampollini al 5′ e al 20′ Pallastrelli





RIMINI: Guidotti, Donini, Lunedei, Romani, Bertoni, Cevoli, Dhelpra, Montani, Aureli.

PIACENZA: Zappavigna, Tosi, Guglielmone, Frigoli, Pallastrelli, Carrisi, Fischetti, Bravi, Ampollini.





T.T. 2-2: Reti al 2′ Aureli (RN), al 4′ Cassano (RN), al 6′ e al 15′ Calzati (PC).





RIMINI: Alberani, Aragao, Hernandez (17′ Romani), Montesi, Kasalla (10′ Bertoni), Donini, Aureli (15′ Cevoli), Cassano, Angelini (10′ Gabellini).





PIACENZA: Costa, Affinito, Guglielmone, Frigoli, Lezza, Calzati, Tolomeo, Villa, Gazzola.