Raccolti 70 kg di rifiuti abbandonati dagli alunni delle scuole di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 10:44 - 04 Ottobre 2022

I partecipanti alla giornata.

Lo scorso sabato 1 ottobre, gli alunni delle classi 2ª D e 2ª E della scuola secondaria Emilio Filippini, accompagnati dagli insegnanti Maria Caterina Del Baldo, Alessandra Donati e Sandro Marcheggiani, hanno dedicato due ore del loro tempo scuola alla pulizia di due spazi cittadini: il parco della Pace ed il parco Melvin Jones.



L’iniziativa rientrava nella campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” a cui il Comune di Cattolica ha deciso di aderire coinvolgendo proprio il mondo della scuola.



I ragazzi sono stati istruiti e guidati nella corretta raccolta dei rifiuti abbandonati da un gruppo di volontari dell’associazione cattolichina “Be Kind” e tutelati e monitorati negli spostamenti dalle guardie zoofile dell’ENPA.



“Abbiamo raccolto circa 70 kg di rifiuti abbandonati – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente, Alessandro Uguccioni – e trascorso del tempo nei nostri parchi cittadini prendendoci cura dell’ambiente che ci circonda e toccando con mano l’inciviltà di alcune persone”. “Sono state due ore di attento ma piacevole lavoro di pulizia di due spazi a noi molto cari, dove andiamo a divertirci quotidianamente” hanno aggiunto alcuni degli stessi ragazzi, soddisfatti di quanto sono riusciti a raccogliere al termine del tempo a disposizione.



"La speranza di noi adulti" sottolineano gli organizzatori della mattinata" è quella di aver contribuito a far prendere loro sempre più coscienza dell’importanza di assumere un comportamento corretto nel rispetto di un qualunque ambiente naturale e non, affrontando un tema delicato, come quello dei rifiuti, in maniera un po' diversa dal solito".