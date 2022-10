San Marino, successo per il primo stage di judo con il maestro Amorosi

Sport

Repubblica San Marino

04 Ottobre 2022

I partecipanti allo stage.



Si è svolto sabato 1 ottobre nella palestra Ex Mesa di Serravalle il primo stage formativo organizzato dalla Scuola di Kata di San Marino e dalla Federazione sammarinese FJLAS.

La lezione è stata tenuta da una eccellenza del judo italiano, il Maestro Cesare Amorosi, allenatore di coppie medagliate ai Campionati del mondo, docente federale kata e Maestro F.I.J.L.K.AM con due sue atlete medagliate Laura Bugo e Barbara Bruni, mentre l’organizzazione dell’evento è stata curata dalla Scuola di Kata e Sabrina Giglia, Alberto Beligotti e Marco Brasini.

Oggetto della formazione lo studio di alcuni kata di judo, esercizi formali prestabiliti di attacco e difesa, con lo scopo di perfezionare l’essenza e i principi delle tecniche stesse.

Hanno partecipato allo stage numerosi atleti, dal 13 ai 70 anni, provenienti dall’Emilia Romagna, Marche e San Marino, che hanno riempito con la loro grande passione l’intera materassina della palestra Ex Mesa dalle 9:00 alle 18:00.

Oltre alle tecniche, non sono mancati riferimenti storici e culturali che hanno reso questo momento formativo estremamente ricco e importante, rispondendo così all’obiettivo della Scuola di kata: diventare un polo di aggregazione per tutto il circondario nel quale poter approfondire lo studio dei kata ideati dal fondatore del judo Jigoro Kano.

La Scuola di kata, che fa parte della Scuola Nazionale di Judo della Federazione sammarinese FJLAS e d.a. si riunisce gratuitamente l’ultimo sabato di ogni mese, nella palestra Ex Mesa ed è aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere una mattinata tra amici praticando judo.

La Scuola di Kata ringrazia la Fedrazione FJLAS e d.a. e la Federazione F.I.J.L.K.AM per la collaborazione.