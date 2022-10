Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit con poker dei Giovanissimi cadetti

Turismo

| 09:38 - 04 Ottobre 2022

La squadra dei Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.



L'unico sorriso in casa Gabicce Gradara nel week end viene dalla squadra Giovanissimi cadetti. Ko Juniores e Giovanissimi 2008, a riposo gli Allievi domenica in campo in trasferta contro il Villa San Martino alle ore 11.



JUNIORES

Muraglia – Gabicce Gradara 4-2

Due volte in vantaggio la squadra di Gaudenzi esce sconfitta dalla trasferta contro il Muraglia: per lunghi tratti ha disputato una buona partita e il passivo di quattro reti è troppo pesante. Il primo tempo del Gabicce Gradara è caratterizzato da una discreta pressione in fase offensiva: nella prima mezz'ora Morini, Bacchini e Ciaroni sfiorano il gol.

Il Muraglia si vede al 31' e 34' con tiri dalla distanza che impegnano Francolini. Poco dopo è Fuzzi con un diagonale a impensierire il portiere locale. Passano due minuti e dagli sviluppi di un calcio d'angolo di testa insacca Finotti (0-1). Gli ospiti cercano subito il pareggio ma Francolini respinge il tiro.

Nel secondo tempo la squadra locale entra in campo con maggiore grinta e al 48' Sensoli che da fuori area realizza l'1-1. Il Gabicce Gradara al 62' ritorna in vantaggio con Simoncelli: dalla destra entra in area di rigore saltando un paio di avversari e da posizione defilata insacca l'1-2.

La risposta del Muraglia non si fa attendere e al 65' pareggia con il subentrato Saccomandi di testa (2-2). Al 72' Francolini è bravo a deviare in angolo una palla che era destinata a infilarsi nel sette.

Poco dopo il Muraglia passa in vantaggio con Curto Pansino che risolve una mischia in area (3-2). Il Gabicce Gradara accusa il colpo e all'83' per una indecisione della difesa subisce la rete del 4-2 ad opera di Alfano. Due minuti dopo rigore per il Muraglia: Garulli spedisce la palla fuori.

Prima del fischio finale, il Gabicce Gradara ci prova ancora con Simoncelli ma la conclusione va alta.

Prossimo match al Magi sabato alle ore 17:30 contro la Forsempronese



GABICCE GRADARA: Francolini, Franca ( 35' p.t. Simoncelli), Mancini (37 s.t. Caico) Della Chiara, Moutatahhir, Magi (5' s.t. Sciuto), Fuzzi, Bacchini, Finotti (30' s.t. Gaddoni) Morini, Ciaroni ( 40 s.t Sarli). A disp. Borselli, Nobile. All. Gaudenzi



GIOVANISSIMI 2008

Gabicce- Valfoglia 3-4

Avvio di partita di studio e lampo avversario al 20' con ottima incursione laterale e palla nel mezzo per appoggio in porta 0-1. Non si demoralizza il Gabicce che pareggia al 25' con Terenzi su mischia in area. Traversa su tiro da fuori per Guidi e Terenzi ma su svarione di Gaggi arriva l'1-2 che conclude il primo tempo.

Secondo tempo all'insegna del Valfoglia che porta subito a 3 le reti al 45' su mischia e 2' dopo a 4 con conclusione ravvicinata. Il Gabicce non demorde e trova il 2-4 con Guidi bravo in mischia a trovare la zampata vincente. Al 60' Terenzi tira, palla deviata per il 3-4. Leggero forcing nel finale ma le forze vengono a mancare ed il risultato non cambia. Peccato per la sconfitta ma buona la reazione dei ragazzi.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Arduini (35' Mosconi), Andruccioli, Rossi, Bana (60' Gasperini), Rossi, Fosca (45' Ballarini), Ferraj, Terenzi, Guidi, Rossini (55' Orazi). All. Mendo-Baffioni.





GIOVANISSIMI CADETTI 2009

Muraglia - Gabicce Gradara 1-4



Ottima prova dei cadetti che hanno espugnato Muraglia 1-4. Un primo tempo ad alti ritmi e risultato sbloccato al 20' da Guidi con un fendente da fuori area. Ci prova più volte Fosca ma in almeno tre occasioni non trova la porta, centrata invece dal Muraglia al 30'. Nel secondo tempo sempre con Fosca il Gabicce è vicino al raddoppio che arriva al 45' con un tap in di Orazi. Al 60' il 3-1 di Fosca su corta respinta del portiere. Un palo del Muraglia al 64'. Al 65' quarto goal di Tucci su incursione centrale e scavino al portiere. Termina la partita con abbracci dei compagni a Tucci per il goal capolavoro.



GABICCE GRADARA: Barbieri (60' Gaggi), Benedetti (36' Andruccioli), Mosconi, Ferraj Buscaglia, Rossi (65' Fuligno), Ballarini (60' Tucci), Guidi, Fosca (55' Falcioni), Orazi (50' Luzi), Foschi (60' Rossini N.). All. Mendo-Baffioni



Nella foto: i Giovanissimi 2008

