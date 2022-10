Incidente mortale a Rimini: la vittima è Marcello Valentini

Cronaca

Rimini

| 08:01 - 04 Ottobre 2022

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico.

Era un 70enne sammarinese, l'uomo che ieri (lunedì 3 ottobre) intorno alle 12.30, ha perso la vita a bordo di un’auto. La vita di Marcello Valentini, è stata spezzata da un violento impatto che non gli ha lasciato scampo. Originario di Faetano ma da anni residente a Borgo Maggiore, è deceduto all'ospedale "Bufalini" di Cesena intorno alle 14.30. Lo scontro mortale, per cause ancora tutte da accertare, si è verificato sulla statale Adriatica a pochi metri dopo il cavalcavia che sormonta la via Marecchiese: è qui che è avvenuto il violento impatto tra due auto, una Ypsilon 10 (vecchio modello) con una Dacia Duster. A perdere la vita, purtroppo, il 70enne. Sull'altra vettura, invece, una donna riminese di 49 anni, trasportata all'ospedale "Infermi" in condizioni non gravi. Ora spetterà agli agenti della polizia stradale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.