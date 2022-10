Incidente in E45, muoiono marito e moglie

Cronaca

Cesena

| 07:36 - 04 Ottobre 2022

Archivio.

Erano marito e moglie le due vittime dell'incidente stradale accaduto sull'E45. Il figlio, che si trovava sul sedile posteriore della Fiat Panda ribaltatasi più volte, è l'unico sopravvissuto allo schianto. E' stato ricoverato in stato di shock al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, con lesioni non gravi. Viaggiavano sulla stessa auto, una Fiat Panda di colore azzurro il padre, Nevio Gentili, 86 anni, la moglie Gabriella Amadori, che di anni ne aveva 78, e uno dei loro tre figli: Juri Gentili, 61enne.



Ancora da chiarire le cause dello schianto. Si ipotizza che il conducente, nel tentativo di voler imboccare all'ultimo momento l'uscita per San Carlo potrebbe, frenando e sterzando, avere perso il controllo della vettura che, dopo avere colpito il cartello che indica l'uscita, si è ribaltata. Altra ipotesi al vaglio della polizia stradale è che la presenza dell'uscita abbia distratto il conducente, innescando la tragica carambola. Nessuno altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.