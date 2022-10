I sacchetti di carta non devono più essere opachi, marroni e noiosi

Attualità

Nazionale

| 07:19 - 04 Ottobre 2022

Disponibili in marrone o bianco sbiancato Kraft, Wikabags può stampare le tue shopper su misura con i tuoi design, loghi e grafiche. Utilizziamo solo inchiostri ecologici per la produzione di buste.

Continua a leggere per scoprire perché i sacchetti di carta prodotti da Wikabags sono la soluzione di imballaggio sostenibile ideale per il tuo marchio.

Le shopper in carta non devono essere noiose In Wikabags, siamo in continua evoluzione e ricerca per creare modelli di shoppers sempre nuove. Ora siamo in grado di offrire alle aziende di tutte le dimensioni la possibilità di acquistare sacchetti di carta stampati personalizzati a prezzi incredibili.

Lavorando con i nostri fornitori, siamo in grado di offrire un prodotto su misura che ogni azienda può permettersi. Non ci sono costosi costi di installazione o spese di attrezzaggio. Solo un modo semplice e diretto per creare sacchetti di carta stampati su misura.

Sacchetti di carta stampati personalizzati sostenibili al 100%. In Wikabags, siamo orgogliosi del nostro pianeta, motivo per cui amiamo la nostra nuova gamma di sacchetti di carta sostenibili.

I nostri sacchetti di carta personalizzati provengono eticamente da foreste sostenibili. A differenza dei sacchetti di plastica, sono biodegradabili, il che significa che non causano danni all'ambiente. Anche i pesanti manici a torsione sono biodegradabili.

Utilizziamo solo eco-inchiostri ecologici. Ma non preoccuparti; la finitura della stampa digitale CYMK è nitida e chiara.

Come tutta la nostra gamma di imballaggi di marca, sono progettati per essere utilizzati più volte senza strapparsi o usurarsi.

Offriamo la possibilità di acquisto a partire da una sola scartola, il che significa che riceverai solo le shopper bags di cui hai bisogno. Una volta effettuato l'ordine, imballeremo tutto in scatole riciclabili e le consegneremo a casa tua con corriere espresso.

Perché investire in sacchetti di carta stampati su misura? Siamo onesti, le semplici borse marroni o bianche non dicono nulla sulla tua attività e non fanno nulla per il tuo marchio.

I sacchetti di carta personalizzati con i tuoi disegni sono ideali per l'uso in negozio e per eventi. Ogni volta che ne distribuisci uno, promuovono il tuo marchio. L'uso di borse sostenibili ed ecologiche di Wikabags dimostra il tuo impegno nella protezione del pianeta attraverso i tuoi prodotti promozionali.

Abbiamo lavorato duramente con i nostri fornitori per mantenere i costi il più bassi possibile.

Il nostro numero minimo di ordine è di soli 100 sacchetti, il che significa che le aziende di tutte le dimensioni possono sperimentare i vantaggi di borse stampate su misura.



Disegna i tuoi sacchetti di carta personalizzati

Abbiamo reso il più semplice possibile creare i tuoi sacchetti di carta stampati personalizzati. Puoi trovare modelli scaricabili sul nostro sito che ti mostrano come e dove posizionare la tua opera d'arte.

Dopo aver progettato le prove di stampa digitali, ti invieremo una serie di prove di stampa digitali da controllare. Potrai approvare tutte le prove di stampa digitali prima di stampare le tue borse.

Siamo in grado di stampare entrambi i lati della borsa. Troverai i dettagli dell'area di stampa sui modelli.

Sebbene possiamo fornire prove digitali, non siamo in grado di fornire campioni. Se sei preoccupato per l'aspetto dei tuoi colori sulle nostre buste stampate (o su qualsiasi nostra gamma di imballaggi su misura), ti consigliamo di acquistare uno dei nostri pacchetti campioni .

Il tuo designer può conoscere da vicino e personalmente la nostra gamma di materiali di imballaggio e finiture e capire come appariranno la tua tavolozza dei colori, il marchio e i design sul prodotto finito.

È essenziale dedicare un po' di tempo a capire come appariranno i tuoi colori sui nostri sacchetti di carta personalizzati.

Utilizziamo inchiostri ecocompatibili e un processo CYMK digitale. La finitura della carta (che sia marrone o Kraft) farà apparire i colori più scuri rispetto a quando lo stesso motivo viene stampato su una superficie bianca. Questo non è un difetto nel processo o nel materiale, ma un sottoprodotto naturale dell'utilizzo del materiale.

Per fortuna, utilizzando i nostri pacchetti campione, i designer professionisti dovrebbero adattare i tuoi colori per garantire che il tuo marchio sia perfettamente presentato sulla tua confezione sostenibile.

Come ordinare sacchetti di carta stampati su misura Su Wikabags è semplice. Seleziona la tua scelta di finitura, dimensione della borsa e quantità dell'ordine online e controlla il prezzo. Una volta che sei soddisfatto, puoi caricare la tua opera d'arte. Ti invieremo una prova da controllare prima di stampare. Quando avrai accettato, inizieremo il processo di stampa.

Entro pochi giorni arriveranno i tuoi nuovi sacchetti di carta firmati. È un packaging sostenibile reso semplice, facile ed economico al 100%.