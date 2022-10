Vince 50 mila euro al SuperEnalotto, ma non li ritira: cercasi il fortunato che ha giocato a Riccione

Attualità

| 17:21 - 03 Ottobre 2022

SuperEnalotto concorso 'Super Estate'.

Può accadere che, un giorno, ti ritrovi ad aver vinto 50.000€ grazie all’iniziativa speciale “Super estate” di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022).



E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna.

Dei 300 premi da 50.000€ assegnati, infatti, sono 3 quelli non ancora riscossi in Emilia Romagna, uno dei quali è a Riccione, (gli altri a Carpeneto Piacentino e Anzola dell’Emilia).



É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Si tratta dell’estrazione n. 83 di martedì 12 luglio 2022, il premio non ancora riscosso in Emilia Romagna in scadenza il prossimo 10 ottobre 2022.