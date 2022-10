Per l'aeroporto di Rimini circa 180.000 passeggeri nel 2022, il 'Fellini' vola

Attualità

Rimini

| 15:46 - 03 Ottobre 2022

Aeroporto 'Federico Fellini'.

Sono stati quasi 180.000, nel dettaglio 177.801 oltre a 2.264 neonati non paganti, i passeggeri complessivi transitati all'aeroporto 'Fellini' di Rimini nel corso del 2002 in cui lo scalo è stato chiuso nei primi tre mesi per lavori. L'incremento, rispetto ai 50.849 passeggeri registrati a fine settembre 2021 è del 246%.

Nel solo mese di settembre appena concluso - spiega in una nota Airiminum, la società di gestione della struttura - i passeggeri totali sono 31.300 di cui 338 di aviazione generale.



Per quanto riguarda nello specifico settembre, dei circa 31.000 passeggeri commerciali, il 75% riguarda mete Schengen e il 25% circa extra Schengen, con Ryanair prima compagnia con oltre il 73%, seguita da Wizzair vicina al 13%, Luxair al 5% e Albawings al 2,4%. Nel capitolo Schengen Budapest è la metà servita da Ryanair più frequentata, seguita da Varsavia, Palermo e Vienna a pari merito, Cagliari e Kaunas. Mentre il Lussemburgo con Luxair è al 5% del totale. Per l'extra Schengen, Tirana con Wizzair su tutte con quasi il 13% complessivo dei passeggeri, poi Londra di Ryanair all'8% e Tirana di Albawings al 2,4%.