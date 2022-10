Auto si ribalta sull'E45: due morti e un ferito grave

Cronaca

Cesena

| 14:33 - 03 Ottobre 2022

Tragedia della strada poco dopo le 13,30 di lunedì. Un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta per compiere i rilievi, si è capottata all’uscita di San Carlo di Cesena sulla E45. Due persone, le cui generalità non sono state ancora rese note, sono decedute nell’impatto e una terza persona è stata trasportata con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Dalle prime informazioni, l'auto si è cappottata proprio all'altezza dello svincolo, mentre viaggiava in direzione Cesena. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedicalizzata e l’elisoccorso partito da Bologna. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.