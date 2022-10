Calcio C, Pontedera: esonerato l'allenatore Pasquale Catalano

Sport

Rimini

| 14:30 - 03 Ottobre 2022

Il tecnico Pasquale Catalano (foto Pontedera Calcio).

Salta una panchina nel girone B di serie C in cui milita ilò Rimini. L’U.S. Città di Pontedera comunica, infatti, di aver sollevato Pasquale Catalano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club Granata. La società augura al mister le migliori fortune personali e professionali. La squadra è al penultimo posto con quattro punti: non ha ancora vinto, 4 pareggi e 2 sconfitte il suo bilancio. Domenica prossima il Pontedera sarà di scena ad Alessandria.