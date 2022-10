Nel ricordo di Chiara, l'associazione dona un nuovo defibrillatore alla città di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:01 - 03 Ottobre 2022

La donazione in piazza Malatesta.

Sabato 1° ottobre i membri dell'Associazione "Con le Ali di Chiara" in collaborazione con "Hearts & Music for Live", i sostenitori e il Sindaco Jamil Sadegholvaad hanno collocato un defibrillatore in piazza Malatesta nel centro storico di Rimini.

Il defibrillatore è stato ricevuto in dono dai cardiologi del gruppo "Doors to Balloon" al termine di un concerto nell'estate 2021 presso l'Osteria dei Poeti.

I membri dell'Associazione, i sostenitori, il Sindaco e il cardiologo dottor Santarelli, hanno collocato l'apparecchiatura in piazza Malatesta al civico 29-30, sede della palazzina ex Arpa in via di riqualificazione per accogliere una sede universitaria, luogo prescelto per il valore culturale e aggregativo. Presenti anche l'ingegnere Chiara Fravisini del Comune di Rimini, Lorenzo Succi dell'Università di Rimini accanto alla quale è posta la teca, alcuni medici dell'associazione "Heart and Music for life" che con il cardiologo Santarelli hanno sottolineato l'importanza dello strumento e la sua semplicità di utilizzo.

Per l'Associazione Con le ali nel cuore si tratta di un primo segno concreto sulla "strada" del progetto "Con il cuore, per il cuore": quest'apparecchiatura va a unirsi, infatti, al defibrillatore acquistato col ricavato dell'evento di giugno "Un sì per la vita", pronto per entrare a breve in una scuola primaria del Comune di Rimini.

Il progetto "Con il cuore, per il cuore" va ad affiancarsi alle attività che da cinque anni fanno parte integrante dell'associazione "Con le Ali di Chiara". L'obiettivo è di dotare altre scuole del prezioso dispositivo salvavita.

Un ringraziamento anche a Osteria Dei Poeti che con la sua generosa presenza ha sostenuto il realizzarsi dell'iniziativa.