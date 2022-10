Santarcangelo: l’Arma dei Carabinieri dona l’immagine di Carlo Alberto Dalla Chiesa all’amministrazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 03 Ottobre 2022

L'appuntato Di Leva e l'assessore Sacchetti alla consegna.

Questa mattina (lunedì 3 ottobre) l’appuntato scelto Alessandro Di Leva, del Comando stazione dei Carabinieri di Santarcangelo, ha consegnato all’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, un’immagine raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a quarant’anni dall’assassinio per mano della mafia.



L’assessore Sacchetti ha ringraziato l’appuntato Di Leva per la donazione dell’opera, che sarà collocata all'interno del Municipio in ricordo del generale Dalla Chiesa e per sensibilizzare la cittadinanza all’impegno per la legalità e alla lotta contro le mafie.