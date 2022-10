Calcio RSM, Coppa Titano: martedì e mercoledì l'andata degli ottavi

Sport

Repubblica San Marino

| 13:47 - 03 Ottobre 2022





Ai blocchi di partenza la 65° edizione di Coppa Titano, la prima griffata BKN301 – title sponsor delle principali competizioni calcistiche sammarinesi. Domani e mercoledì via all’andata degli ottavi, dai quali è dispensato il Tre Fiori detentore del titolo. Per gli uomini di Selva, il cammino in coppa inizierà all’altezza dei quarti dove troveranno la vincente della doppia sfida tra Cosmos e Virtus. Il confronto tra Gialloverdi e Neroverdi è programmato per domani sera ad Acquaviva (ore 20:45) e rappresenta l’incrocio più interessante della serata. Entrambe sono reduci da due impegnative sfide di campionato, che per il Cosmos ha comportato la prima sconfitta stagione al cospetto de La Fiorita (la Virtus ha invece impattato con la Libertas).



Oltre al Tre Fiori, l’altra testa di serie nella parte alta del tabellone è la Folgore – attesa dal San Giovanni. Entrambe hanno vinto la prima partita della propria stagione lo scorso fine settimana, conseguita con le prime reti stagionali a referto. A Dogana, mercoledì sera (ore 20:45) andranno entrambe alla ricerca di continuità. Chi si imporrà nell’arco delle due gare previste agli ottavi, incrocerà la vincente di Faetano-Murata (Fiorentino, mercoledì dalle 20:45). I Bianconeri arrivano da due successi consecutivi in campionato, mentre il Faetano è ancora a secco di punti in stagione.



Venendo alla parte bassa del tabellone, la testa di serie sono Tre Penne e La Fiorita. Il club di Montegiardino, capace di inanellare quattro vittorie consecutive in campionato, debutterà in coppa domani sera con il Fiorentino (Fiorentino, ore 20:45). Chi supererà il turno, incrocerà la migliore nella doppia sfida tra Domagnano e Libertas. Giallorossi e Granata si ritroveranno, sempre domani sera, a Montecchio (ore 20:45).



Interessante il confronto tra Tre Penne e Pennarossa: entrambe a punteggio pieno in campionato, si misureranno nella gara di andata mercoledì sera a Montecchio (ore 20:45). Contemporaneamente ad Acquaviva scenderanno in campo Juvenes-Dogana e Cailungo, che vogliono rialzare la testa dopo un fine settimana avaro di soddisfazioni in campionato.