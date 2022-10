San Marino: cena per sostenere la scuola di ciclismo giovanile

Attualità

Repubblica San Marino

13:28 - 03 Ottobre 2022

E’ programmata per il giorno Venerdì 21 ottobre 2022 ore 20.00 al Ristorante Royal Le Terrazze, Centro Commerciale Azzurro di Serravalle San Marino una cena di beneficenza promossa e organizzata dal Comitato Memorial Michael Antonelli, Juvenes Ciclismo, i Nuovi Serenissimi del Titano a sostegno delle attività del Ciclismo Giovanile che si svolgono con la Scuola di Ciclismo per Giovanissimi presso il Pistino Ciclistico Mtb intitolato alla memoria di Michael Antonelli, al Parco Laiala di Serravalle; con le finalità di avvicinare e incentivare i Giovanissimi Bambini e Bambine alla disciplina sportiva del Ciclismo.

Gli organizzatori presentano un ricco programma di divertimento che prevede un intrattenimento musicale con l’Amico Franco Civerchia e due personaggi popolari della Romagna Mauro Vannucci Poeta Dialettale (ex corridore della Juvenes Ciclismo), Nevio Bedin Cantastorie Romagnolo e ancora Soprese nella serata. Cena euro 25.00 (venticinque) per informazioni e Prenotazioni entro il 18 ottobre 2022 ai numeri: Sergio 335 7346975 – Antonio 331 2887407 – Giorgio 334 7370772.