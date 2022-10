Disabili e sport, il sostegno del Comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 13:19 - 03 Ottobre 2022

Presenti il Sindaco Gianluca Ugolini e l’Assessore allo Sport Anna Pecci.

L’Amministrazione Comunale continua a sostenere le iniziative educative promosse dai vari enti a favore dei giovani e delle disabilità, valore didattico e sportivo sono sempre al primo posto. Mercoledì è stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera che concede l’utilizzo gratuito del Palasic alla Cooperativa Sociale Montetauro: si svolgeranno allenamenti e partite “speciali” con i ragazzi diversamente abili per favorire l’inserimento sociale e migliorare il loro benessere. L’attività sportiva è iniziata il 3 ottobre e terminerà a fine maggio, e si svolgerà due ore tutti i lunedì mattina. Al primo allenamento erano presenti il Sindaco Gianluca Ugolini e l’Assessore allo Sport Anna Pecci.



Gianluca Ugolini Sindaco Comune di Coriano: “L’impegno della Comunità di Montetauro, grazie a suor Letizia e ai suoi collaboratori, fa sì che i ragazzi possano usufruire gratuitamente degli impianti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Siamo felici di poter contribuire a questa attività presso le nostre strutture credendo nella valenza e nell’efficacia dei progetti sociali ”.



Anna Pecci assessore comunale: “Ringrazio la Comunità di Montetauro per la tenacia e il Mister Achille Fabbri che, pur non facendo più parte della Polisportiva Junior Coriano, ha voluto continuare questo bellissimo progetto mettendo a disposizione capacità, tempo e cuore”.