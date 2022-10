Rimini Università, anche l'Urp del comune alla festa di benvenuto per le matricole

Attualità

Rimini

| 11:48 - 03 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Ci sarà anche l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rimini all'evento Alma Mater Fest, la festa di benvenuto rivolta ai giovani italiani e internazionali che hanno scelto di studiare al Campus di Rimini. Presso il Cortile Alberti (Piazzetta Teatini 13) il giorno 5 ottobre dalle ore 11 alle ore 15 l'Urp sarà a disposizione per far conoscere ciò che la città può offrire agli studenti.



L'evento è organizzato dall’Alma Mater e si terrà dal 5 al 10 ottobre 2022. Prevede visite guidate della città per conoscere la Rimini romana e malatestiana, le sale della biblioteca Gambalunga e il Fellini Museum, tour delle sedi del Campus, conversazioni, musica, sport e banchetti informativi utili per la vita universitaria.



Nella giornata inaugurale del 5 ottobre, presso la Cineteca comunale (Via gambalunga 27), dalle ore 17.30, si terranno anche i saluti istituzionali della Presidente di campus Alessia Mariotti, della vice Sindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini, della direttrice di ERGO Patrizia Mondin, di UniRimini e di un rappresentante degli studenti, a seguire le scienze del benessere e dello sport verranno raccontate a più voci nell’ambito della conversazione ‘Sport e salute’.



Ai banchetti informativi, presso il Cortile Alberti, dal 5 al 10 ottobre 2022 saranno presenti tanti sportelli universitari (biblioteca, Centro Universitario Sportivo Bologna, Orientamento e URP Università, Relazioni internazionali, Segreteria studenti, Servizi didattici, Servizi informatici, Tirocini), ma anche ER.GO (l'azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia Romagna che offre servizi agli studenti e neolaureati) e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Tutto il programma è consultabile sul sito Alma Mater Fest - Campus di Rimini (unibo.it)